Adara'yı boğarak öldüren cani babanın kirli planı ortaya çıktı! 'Özledim' deyip akrabalarının yanından almış

Batman'da boşanma aşamasındaki eşine acı çektirmek için 7 yaşındaki kızı Adara Arslan'ı öldüren Ömer Faruk Arslan'ın kirli planı ortaya çıktı. İstanbul'dan Batman'a 2 hafta önce gelen Arslan'ın eşinin akrabalarıyla kavga ettiği, kızını görmek için yakınlarını devreye soktuğu belirlendi. Küçük kızın akrabaları aracılığıyla pazar günü babasına verildiği, daha sonra cani babanın korkunç eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Batman'dan gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Annesi ve babası boşanma aşamasında olan 7 yaşındaki Adara Arslan'ın cansız bedeni, halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında bulundu. Diyarbakır'da İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alınan Adara'nın babası Ömer Faruk Arslan Emniyet'teki sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti.

KİRLİ PLAN BELLİ OLDU

Minik Adara'nın ölüme giden süreci de belli oldu. Eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açarak Batman'a ailesinin yanına geldiği tespit edildi. Batman'a gelen Ömer Faruk Arslan'ın eşinin yakınlarıyla kavga edip İstanbul'a gittiği, 2 hafta önce yeniden döndüğü belirlendi. Batman'da ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek için yakınlarından aracı olmalarını istediği öğrenildi. Adara'nın akrabaları aracılığıyla pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.

EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN YAPMIŞ

Ömer Faruk Arslan, emniyetteki sorgusunda, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Arslan'ın eşi M.A.'ya acı çektirmek için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı. Ömer Faruk Arslan'ın 29 Ocak günü otobüs firmasını arayıp, bir gün sonra saat 12.00'de İstanbul'a gidecek otobüs için rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Arslan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.