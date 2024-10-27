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Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

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Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 20,13 kilometre derinliğinde olduğu belirtilirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Adana'nın Kozan ilçesi 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ADANA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.07'de gerçekleşen depremin yerin 20,13 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi: "Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sarsıntıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibarıyla tespit edilen olumsuz bir durum yoktur."

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

3-sayfa Deprem Güncel Kozan Adana

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Yorumlar (8)

Mehmet Avcı Özaydın:

Geç kaldın 8 dk oldu

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itunes para:

aman deprem kendini unutturmasın. villa işimiz var. böyleufak ufak devam :)

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Cengiz yılmaz:

Adana'da herkes sokakta Allah beterinden korusun

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Mehmet hakan Çelik:

Şimdi bazı dinini bilmezler şöyle diyecek ; Millete eşşek eti yedirirseniz işte böyle olur :)

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Bir kul null:

antep hissetti mi???

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yonuz atalay:

adana lılar hissetmemiştir bile her 100 metrede bir tekel bayi olan tek şehir .

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Sihirbazın Çırağı:

Elhamdulüllah ilahî intikam sahibi rabbımız. Aramızdaki günahkarları ürküttüğün gibi yıkıcı deprem nimetini kendilerinden intikam alacağın zalimlerin üzerine tamamla; sana şükürler olsun güzel tanrımız.

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