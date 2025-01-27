Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi 'pes' dedirtti

Adana'da ekmek arasında uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli, ifadesinde "Hapları ağrı kesici sanıyordum" dedi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği Muhammed K.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu.

1675 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Muhammed K.'nin poşetinde bulunan ekmeğin içerisine zulalanmış vaziyette 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik polisleri bunun üzerine arama kararı alarak şüphelinin evine de girdi. Evde yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu.

"AĞRI KESİCİ SANIYORDUM"

Gözaltına alınan Muhammed K.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.