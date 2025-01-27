Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi "pes" dedirtti
Adana'da Muhammed K. isimli şahıs, ekmek arasında sakladığı 1675 uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde hapların ağrı kesici olduğunu sandığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Muhammed K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da ekmek arasında uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli, ifadesinde "Hapları ağrı kesici sanıyordum" dedi.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği Muhammed K.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu.
1675 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
Muhammed K.'nin poşetinde bulunan ekmeğin içerisine zulalanmış vaziyette 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik polisleri bunun üzerine arama kararı alarak şüphelinin evine de girdi. Evde yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu.
"AĞRI KESİCİ SANIYORDUM"
Gözaltına alınan Muhammed K.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.