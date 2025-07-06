Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Pozantı- Adana Otoyolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç, Damlama mevkisinde önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa