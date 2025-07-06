Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
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Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Pozantı- Adana Otoyolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç, Damlama mevkisinde önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Yine mi ?

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Özellikle o yolda üç tır genellikle yan yana gidiyor kural hiç yok

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