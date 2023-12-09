Üye Girişi
Haberler

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Seyhan ilçesinde ihbar üzerine bir eve baskın yapan ekipler, anahtarlık şeklinde suikast tabancası, çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan baba-oğul evlerinden çıkan silahların kendilerinin olmadığını kimin koyduğunu bilmediklerini söyledi. Baba adli kontrolle serbest bırakılırken, oğlu tutuklandı.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve otomatik tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken bir kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuz" sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Evde içerisinde yapılan arama çalışmalarında bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Cemal K.'ın hırsızlık, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarından 3 kaydı olduğunu öğrenildi.

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

EVLERİNDEN ÇIKAN SİLAHLAR ONLARIN DEĞİLMİŞ

Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ümit Yaşar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

Evlerinden suikast tabancası dahil birçok silah çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil, kim koymuş bilmiyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Seyhan Adana Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title