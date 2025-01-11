Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi

Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir işletmeci Mekke'den getirdiği zemzem suyunu çeşme suyu ile karıştırarak 5 ayda 90 milyon TL kazanç elde etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Bilal Ç. ifadesinde "Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım" dedi.

Adana'da sahte zemzem suyu operasyonunda yakalanan iş yeri sahibinin Mekke'den aldığı zemzem suyunu çeşme suyuyla karıştırıp çoğalttığı ortaya çıktı. 5 ay içerisinde 90 milyon TL para kazanan şüpheli ifadesinde, "Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dedi.

Adana'da Sahte Zemzem Suyu Operasyonu: 90 Milyon TL Kazanç

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal Ç.'nin Akkapı Mahallesi'ndeki evinin deposunda zemzem suyu yaptığı bilgisini alarak operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda iş yeri sahibi Bilal Ç. yakalanmış ve 16 ton satışa hazır halde sahte zemzem suyu, 300 adet rulo şişe amblem etiketi ve dolum makinesi ele geçirilmişti.

Adana'da Sahte Zemzem Suyu Operasyonu: 90 Milyon TL Kazanç

"MÜŞTERİLERDEN ŞİKAYET GELMEDİ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öne sürüldü.

Adana'da Sahte Zemzem Suyu Operasyonu: 90 Milyon TL Kazanç

"GÜNLÜK 600 BİN TL KAZANÇ ELDE ETMİŞ"

Depoda günlük 20 ton sahte zemzem suyu üretilirken günlük 600 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yaklaşık 5 aydır bu işi yaptığını belirten iş yeri sahibi Bilal Ç.'nin toplamda 90 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Adana'da Sahte Zemzem Suyu Operasyonu: 90 Milyon TL Kazanç

AROMA VE TATLANDIRICI KULLANMIŞLAR

Sahte zemzem suyunu gerçek gibi göstermek için suya aroma ve tatlandırıcı konulduğu öğrenildi. Üretilen sahte zemzem sularının ise Adana'dan İstanbul'a gönderildiği, buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen 16 ton zemzem suyu imha edildi.

Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Volkan'dan zehir zemberek sözler
img

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
img

İnternetten alınan bazı ürünler artık iade edilemeyecek
500

Yorumlar (72)

Haber YorumlarıVEFA:

Bir sürü dangalak var mistik düşünen, hurafeye Ram olmuş. Adam da boşlukları doldurup, inek gibi sağmış bunları. Ha zem zem ha dere suyu ne farkı var. H2O işte!!

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme223
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

şu zekanızı iyi işlerde kullansanıza Allah'tan korkmazlar

Yorum Beğen240
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Özer:

Bukadr cok salk olursa ülkde olacgı bu

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Dini kukkanarak 23 yildir toplumu kullananlar var uyanmiyorsa bu kitle ne kitlersen kitle mustehak adami kutluyorum.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRolf Tolki:

Allah sana hesabına sorar,yatacak yerin olmaz

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

demek ki neymiş sadece bilimle matematikle olmazmış ahlak bilimden üstündür sorun eğitim sisteminde eğitim sistemi oyun eğlence üzerine kurulu müzik dersi resim dersi beden dersi onalrca eğlence ve gereksiz dersler ama Din dersine gelince sadece bir saat ve o derste de ahlaki konular islenmes doğru dürüst hoca fatihayi ezberle ayetl kürsüye ezberle geç şeklinde eğitim oysa Kuranın Türkçesi önemli Arapçasi değil ezan bile Türkçe olmali ki insanlarımız Dini öğrensin diye kesinlikle Okulda Din dersi Ahlaki konular ağırlıklı ve haftada en az 7 saat olmalı 1 saat yetersiz

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Teke:

Adana her taşın altından çıkar sahtekarlığın başkenti Lafa gelince mangalda kül bırakmayan külhanbeylerin memleketi Harbi delikanlıları tenzih ediyorum

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

helal olsun adama müthiş zeka deil mütiş sazanlık

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

La uruzbu bebesi millet ne bilsin onun zemzem olmadığını.milletin ağzında makine mi var.bu ne pişkinlik...

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDelil Deniz:

Bol şans

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 72 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar
VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.