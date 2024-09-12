Adana'da Organ Ticareti Şebekesine Yönelik Operasyonda Tutuklanan 9 Sanık Tahliye Edildi

Adana'da Türkiye, Suriye ve İsrail üçgenindeki organ ticareti şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 9 sanık tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya gelen 2 kişinin pasaportunun sahte olduğunu belirledi. Adana Havalimanı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Zein (21) ile Abdurrahman Salim (20) olduğunu tespit etti. Polis, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de Suriyelilerin İsrailli alıcılar Einat Abu Mdegem (28) ile Samir Abu Snini'nin (68) akrabaları gibi gösterilip, 2 sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

Pasaportlarda Suriyelilerin fotoğraflarına yer verilirken, isim ve diğer bilgilerin alıcıların akrabalarına ait olduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Türkiye ve İsrail arasındaki 'organ ticareti' deşifre edildi. Böbrek nakli için etik komisyonuna müracaatların, Adana'da faaliyet gösteren sağlık turizm acentesi yetkilisi Mehmet Akif Ulaş (58), çalışan Fatma Ören (50), tercüman Esra Demir (51) ve Ahmed Karahasan (31) tarafından yapıldığı belirlendi.

Bu tespitler sonrası harekete geçen polis, şüphelilerin organ nakli için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Etik Komisyonu'na katılacakları gün olan 2 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanırken, üst aramasında ve kalınan adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli, çok sayıda sahte pasaport ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilip, tutuklanan Ahmed Karahasan, Fatma Ören, Mehmet Akif Ulaş, Abmad Abu Mdegem, Einat Abu Mdegem, Mahdi Abu Snene, Samir Abu Snini, Abdurrahman Salim ve Zakarya Mohamad Zein ile tutuksuz şüpheliler Esra Demir ve Mohamad Abu Mdegem ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 11 sanık hakkında 'Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan iddianame hazırladı. Savcı, tüm sanıklara 9'ar yıla kadar hapis cezası istedi. Adana 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı. İlk duruşmanın celse arasında böbrek hastaları olan tutuklu sanıklar Samir Abu Snini ile Einat Abu Mdegem tahliye edilirken, 4 Eylül'de ikinci duruşma görüldü.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Abdurrahman Salim ve Zakarya Mohamad Zein, paraya ihtiyaçları olduğu için böbreklerini satmaya karar verdiklerini, işlemin yasal olduğunu sandıklarını kaydetti. İki sanık da, "Suç olduğunu bilmiyorduk. Hata yaptık. Parasızlıktan yaptık" dedi. Sanık Mohamad Abu Mdegem de kız kardeşi için böbrek satın almak üzere 65 bin dolara anlaşmaya vardığını, işlemin yasal yapılacağını sandığını belirtti. Böbrek hastası Samir Abu Snini ise oğlu Mahdi Abu ile Türkiye'ye böbrek tedavisi için geldiklerini belirterek, "Benim böbrek nakli olacağımdan haberim yoktu, tedavimin yapılacağını düşünüyordum" dedi.

Sağlık turizmi acentası yetkilisi Mehmet Akif Ulaş ise savunmasında, şunları söyledi:

"Uluslararası sağlık turizm faaliyetiyle; yurt içi ve yurt dışı normal seyahat turları düzenleriz. Hastane işlemleriyle alakalı olarak şahısların yasal prosedürlerini takip eder, yatırılması gereken paralarını yatırır, onlara eşlik ederiz. Ahmad Karahasan hastane tercümanı, bu olaydaki 4-5 kişiyi acentemize getirdi. Burada böbrek nakli konusundaki yasal işlemler noktasında hizmet verip, veremeyeceğimizi sordular, hastaneyi gezmek istediler, doktorla görüşmek istediler. Hastaneyi gezdirdik, doktorla görüştürdük, getirdikleri tahlil sonuçlarını doktora gösterdiler, doktor operasyonun mümkün olduğunu söyledi. 2 gün sonra anlaştık, sözleşme düzenledik. Hastalar Samir ve Einat olacak, vericiler Mahdi Abu ve Ahmad Abu olacak şekilde medikal hizmet sözleşmesi düzenledik. Daha sonra bize ibraz edilen pasaportta da bu isimlerin yazılı olduğunu gördük. Pasaportu kontrol ettiğimde sahte olduğuyla herhangi bir şüphe duymadım. Zaten bu konuda uzman da değilim. Pasaportların sahteliğini denetlemekle alakalı görevimiz de yoktur. Gerçek vericiler olan Zakarya ve Abdurrahman Salim'i medikal hizmet sözleşmesi yapıldığı gün de gördüm. Ayrıca yakalandığımız gün bu şahıslarla beraber değildim. İl Sağlık Müdürlüğü'nde kurul sonucunu bekliyordum."

Mahkeme hakimi, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulan sanıkların ayda 1 güvenlik birimlerine gidip, imza atma şartıyla haklarında adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Böbrek hastaları için Adli Tıp Kurumundan rapor istenirken, duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi. - ADANA