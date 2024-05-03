Adana'da organ ticareti operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Adana'da Türkiye, Suriye ve İsrail üçgenindeki organ ticareti şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail'den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2'sinin sahte olduğunu tespit etti. Adana Havalimanı'ndan alınan güvenlik kameralarından detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğunu tespit etti.

BÖBREKLERİNİ PARA KARŞILIĞI SATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.'nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

ORGAN TİCARETİ DEŞİFRE OLDU

Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki 'organ ticareti' şebekesi deşifre oldu.

ORGANİZİZATÖR TURİZM ACENTASI PATRONU ÇIKTI

Ayrıca polisin yaptığı incelemede 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye'deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu belirlendi. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.'nin (32) yönettiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden M.A.M. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklandı. Adli kontrol şartı alan İsrailli M.A.M.'nin yargılama bitene kadar Türkiye'de kalacağı, E.D.'nin ise tercüman olduğu öğrenildi.