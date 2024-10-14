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Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

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Adana'da kiraladığı lüks otomobil ile sevgilisini göl kıyısına getiren Emre Naynal önce sevgilisini başından vurdu. Ardından aynı tabanca ile intihar etti.

Adana'da göl kıyısına giden vatandaşlar gördükleri karşısında dehşete düştü. Lüks otomobil içinde iki cansız bedeni gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kiraladığı lüks otomobille göl kenarına gelen adam önce sevgilisini öldürdü ardından canına kıydı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emre Naynal (37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer (40) ile göl kıyısına geldi. Bir süre sonra Naynal, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ayşegül Sefer'i başından vurdu. Ardından Naynal, aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kiraladığı lüks otomobille göl kenarına gelen adam önce sevgilisini öldürdü ardından canına kıydı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca Emre Naynal'ın cesedinin üzerinden alınarak incelenmek üzere kriminale götürüldü.

Kiraladığı lüks otomobille göl kenarına gelen adam önce sevgilisini öldürdü ardından canına kıydı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çukurova Otomobil 3-sayfa Cinayet Olaylar Şiddet Hukuk Yaşam adana Suç

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Yorumlar (3)

masteng aston:

Kadina borcla krediyle guzel yasatti borca batti para bitti ask bitti dedi kadin sonuc bu.yazik

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MÜCAHİT KELEŞ:

yazık degdimi

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İsmail Yigit:

Büyük konuşmak istemem ama inancı olan ne başkasını öldürebilir ne kendisini. Daha çok bayana yazık olmuş. Genç kızlar kendine dikkat etsin . Her iltifat edene meyletmesin. İnsanlara güven kalmadı. Allah hepimizi ve gelecek nesilleri her türlü kötülükten korusun inşallah.

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