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Adana'da Genç Kadın Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu

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Gün geçmiyor ki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmesin. Son olarak Adana'da yaşanan olayda 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli koca gözaltına alınırken cinayet dedektifleri olayı çok yönlü soruşturuyor.

Adana'da 21 yaşındaki genç kadın, eşiyle yaşadığı evin içerisinde af tüfeğiyle karnından vurularak ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının eşi gözaltına alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Kocaklı (21) ve dini nikahlı kocası Mikail B.'nin yaşadığı evde silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.
Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, Kocaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı. Cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırıyor.

Adana'da Genç Kadın Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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