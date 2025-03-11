ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama

Rusya'ya seslenen Trump'tan Zelenskiy'e dikkat çeken davet
Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Suriye'deki tarihi anlaşmaya Erdoğan'dan ilk yorum! Bir uyarısı var
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da aracı arıza yapan bir kişi, dere yatağında insan kemikleri ve kafatasını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İnceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kemiklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aracı arıza yapan bir kişi Esentepe Kavşağı'ndaki güvenlik şeridine otomobilini park etti.

Adana'da Dere Yatağında İnsan Kemikleri Bulundu

ÇEVREDE DOLAŞIRKEN İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULDU

Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağı içerisinde insan iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndenolay yeri inceleme ekibiyle birlikte polisler sevk edildi.

Adana'da Dere Yatağında İnsan Kemikleri Bulundu

ÇOK UZUN SÜREDİR BÖLGEDE

Polis çevrede de inceleme yaptıktan sonra insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnsan kemiklerinin çok uzun süredir bölgede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da Dere Yatağında İnsan Kemikleri Bulundu

Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
img

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
img

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

Yavaş'ın çıkışından sonra ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme

Vatandaş, taksicilerle artık hiç baş edemez
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
ABD Başkanı Trump resti çekince, Türkiye'nin kapısına dayandılar

Trump'ın ortada bıraktığı lider Türkiye'nin kapısına dayandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.