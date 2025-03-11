Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aracı arıza yapan bir kişi Esentepe Kavşağı'ndaki güvenlik şeridine otomobilini park etti.

ÇEVREDE DOLAŞIRKEN İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULDU

Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağı içerisinde insan iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndenolay yeri inceleme ekibiyle birlikte polisler sevk edildi.

ÇOK UZUN SÜREDİR BÖLGEDE

Polis çevrede de inceleme yaptıktan sonra insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnsan kemiklerinin çok uzun süredir bölgede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.