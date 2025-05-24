Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tam 3 ton bozulmuş tek tırnaklı eti ele geçirildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tam 3 ton bozulmuş tek tırnaklı eti ele geçirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar" listesinde sık sık yer alan Adana'da jandarma ekipleri tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirdi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen bozulmuş ete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İnsan sağlığıyla oynayan firmalara her gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar" listesinde yer alan Adana'dan mide bulandıran görüntüler geldi.

TAM 3 NOT BOZULMUŞ TEK TIRNAKLI ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi.

İMHA EDİLECEK

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'da 3 Ton Bozulmuş Et Ele Geçirildi

Adana'da 3 Ton Bozulmuş Et Ele Geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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