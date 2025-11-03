Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü
ABD'de bir dönem ülkenin önde gelen televizyon kanallarından Fox 2'de spikerlik yapan Angelynn Mock'un annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası gündemi sarstı. Olay yerinde yaralı halde bulunan Mock, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- ABD'nin Kansas eyaletinde eski televizyon spikeri Angelynn Mock, annesi Anita Avers'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.
- Mahkeme, Angelynn Mock'un 1 milyon dolar kefalet bedeliyle tutuklanmasına karar verdi.
- Angelynn Mock 2011-2015 yılları arasında Fox 2 kanalında spikerlik ve muhabirlik yaptı.
ABD'nin Kansas eyaletine bağlı Wichita kentinde yaşayan ve bir dönem televizyon ekranlarında haber spikerliği yapan Angelynn Mock, annesini bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.
YATAKTA KANLAR İÇİNDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, eve girdiklerinde 80 yaşındaki Anita Avers'i yatakta kanlar içinde, hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, Avers'in birden fazla bıçak darbesi aldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Bu sırada evin bahçesinde bulunan 47 yaşındaki Mock ise polis tarafından gözaltına alındı.
1 MİLYON DOLAR KEFALET BEDELİYLE TUTUKLANDI
Mock'un vücudunda kesik izleri tespit eden ekipler, kadının önce tedavi altına alındığını, ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü açıkladı. Mahkeme, Mock'un 1 milyon dolar kefalet bedeliyle tutuklanmasına karar verdi.
OLAYIN NEDENİ BELİRSİZ
Yetkililer, cinayetin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, ancak şu ana kadar herhangi bir saptamada bulunamadığını bildirdi.
TELEVİZYON EKRANLARINDAN HAPİSHANEYE
Angelynn Mock'un, 2011–2015 yılları arasında St. Louis'te yayın yapan Fox 2 kanalında spikerlik ve muhabirlik yaptığı, daha sonra bir firmanın satış departmanında görev aldığı ve son olarak da bir yazılım şirketinde çalıştığı öğrenildi.