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ABD felaketi yaşıyor! Buzlanan yolda 46 araç birbirine girdi, 4 kişi can verdi

3. Sayfa Haberleri

Kar fırtınası nedeniyle kabus gibi günler geçiren ABD'nin Ohio eyaletinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme kazada 46 araç birbirine girdi, 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Ohio eyaletinde yer alan ve Chicago-Pittsburgh arasındaki ulaşımı sağlayan Ohio Turnpike yolunda buzlanma ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI 7 SAAT SÜRDÜ

Ohio Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre 46 araç birbirine girdi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yol her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Araçlar iş makinelerinin yardımıyla çekilirken, 7 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

1 MİLYON EV VE İŞYERİ ELEKTRİKSİZ

ABD'de etkisini sürdüren kar fırtınası nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar sürüyor. İptal edilen uçuşların sayısı 5 bin 700'ü aştı. Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan fırtına, doğuda ve Teksas'ta yaklaşık 1 milyon ev ve işyerini de elektriksiz bıraktı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

ABD felaketi yaşıyor! Buzlanan yolda 46 araç birbirine girdi, 4 kişi can verdi

ABD felaketi yaşıyor! Buzlanan yolda 46 araç birbirine girdi, 4 kişi can verdi

ABD felaketi yaşıyor! Buzlanan yolda 46 araç birbirine girdi, 4 kişi can verdi

ABD felaketi yaşıyor! Buzlanan yolda 46 araç birbirine girdi, 4 kişi can verdi

ABD felaketi yaşıyor! Buzlanan yolda 46 araç birbirine girdi, 4 kişi can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Chicago Tragger Ohio 3. Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

HALİS ER:

Allah c.c in izniyle

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