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Mardin merkezli 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin internet ve sosyal medya aracılığıyla, devlet büyüklerine yönelik yapay zeka ile oluşturulmuş görseller kullanarak "petrol, borsa, Baykar gibi yatırımlar" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, aralarında Derik ilçesinde ikamet eden bir kişinin 1 milyon 63 bin 879 lira dolandırılmasının da bulunduğu çok sayıda dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, suçtan elde ettikleri paraları kripto para borsaları üzerinden kriptoya çevirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin 1 Eylül 2025 - 1 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 4 aylık banka hesap hareketleri incelendiğinde, kaynağının dolandırıcılık olduğu işlem açıklamalarından anlaşılan yaklaşık 95 milyon liralık işlem hareketliliği olduğu görüldü.

Tespitler üzerine Kırşehir'de 4, Adana'da 3, Balıkesir'de 3, İstanbul'da 3, Trabzon'da 2, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Sakarya'da 1, Tekirdağ'da 1, Giresun'da 1 ve Siirt'te 1 olmak üzere 11 ilde 23 şüpheliye yönelik 17 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışına çıktığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanamazken, 5 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 3 tablet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı