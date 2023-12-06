ABD'de Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı alarmı verildi. Polis, üniversite binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenlerin olduğunu belirtirken, öğrencilere binayı terk edip güvenli bir alana sığınma çağrısı yaptı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Nevada Las Vegas Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler var.

LAS VEGAS ÜNİVERSİTESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Las Vegas polisi yaptığı açıklamada üniversitenin Beam Hall binasında, "aktif silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Polis, öğrencileri salonu boşaltmaya ve güvenli bir alana sığınmaya çağırdı. Polis, saldırıda "birden fazla kurbanın" olduğunu ve olaya müdahale edildiğini belirterek, "Lütfen bölgeden uzak durun" dedi.

İşte saldırının gerçekleştiği üniversiteden fotoğraflar: