ABD'de polis şiddeti bitmek bilmiyor! Siyahi sürücüye 41 saniyede 96 kurşun

ABD'nin Chicago şehrinde 4 polis, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle siyahi Dexter Reed'i durdurdu. Güvenlik güçlerinin Reed'e, çıkan çatışmada yalnızca 41 saniyede 96 kurşun sıktığı anlar polis kamerasına yansıdı. Reed, olay yerinde hayatını kaybederken polisler ise idari izne çıkarıldı.

SANİYELER İÇERİSİNDE ÇATIŞMA SESİ YÜKSELDİ

ABD'de Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi (COPA), 21 Mart'ta emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan siyahi bir sürücünün çıkan polislerle çatışmada öldüğü olayın görüntülerini paylaştı. Videoda memurlardan biri Reed'e, 'arabasının camını açmasını' söylüyor. Genç, ilk önce camını indiriyor ancak cam daha sonra tekrar kapanıyor. Memur ise, 'pencereyi açması' talebini tekrar ediyor. Polis ilerleyen anlarda, kilitli gibi görünen sürücü kapısının kolunu çekiyor ve ardından silahını çekerek hemen kapıyı açmasını istiyor. Reed ise, "Tamam, deniyorum" diyerek cevap veriyor.

Birkaç saniye sonra ise aniden silah sesleri yükseliyor ve onlarca el ateş ediliyor. Görüntülerde, en az iki polis memurunun daha caddenin karşısından Reed'e ateş ettiği dikkat çekiyor. Her iki polis memuru da silahlarını yeniden doldurmak için duruyor.

İLK ÖNCE SÜRÜCÜNÜN SİLAHI ATEŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Silah sesleri sona erdikten sonra Reed'in bedeni aracın arkasında yüzükoyun yatar halde görüldü. Genç, yerde yatarken dahi polisin ona 'hareket etmemesi için' defalarca bağırdığı da dikkat çekiyor. Yaklaşık bir dakika sonra bir polis memuru Reed'in arabasını inceliyor. Chicago polisi ayrıca, silahlı saldırı sırasında bir polis memurunun bileğinden vurulduğunu ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Hazırlanan ön raporda, silahını ilk ateşleyenin Reed olduğu, memurların daha sonra karşılık verdiği ileri sürüldü. Öte yandan kamuya açık görüntülerde bunun net olmadığı dikkat çekti. Reed'in aile üyeleri ve avukatları ise, birçoğu sivil giyimli ve taktik yelekli polis memurlarının neden arabasına silahlarla doluştuğunu anlayamadıklarını söyledi.

96 EL ATEŞ AÇAN POLİSLER İDARİ İZNE ÇIKARILDI

COPA tarafından yapılan açıklamada, polislerin çıkan çatışmada 41 saniye içinde 96 el ateş ettiği, sadece bir polisin 50 el ateş açtığı aktarıldı. Polislerin 41 saniyede 91 kez ateş açması aşırı güç kullanıp kullanmadıklarına dair soruları gündeme getirirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldıkları öğrenildi.