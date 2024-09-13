Öğrencisiyle sınıfta ilişkiye girdi, diğer öğrenciler gözcülük yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde, 26 yaşındaki matematik öğretmeni Hailey Clifton-Carmack, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandı ve suçunu kabul etti.

Olay, Aralık ayında mağdur öğrencinin sırtındaki çiziklerin fark edilmesiyle ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre öğretmen, öğrencinin dikkatini çekmek için dar ve dekolte kıyafetler giyiyordu.

İlişki okul saatlerinde bile devam etmiş, hatta diğer öğrenciler gözcülük yapmışlar. Öğretmen, suçlamaları ilk başta reddetse de, telefonunda bulunan mesajlar ilişkiyi kanıtladı.

Daha da şaşırtıcı olan, mağdur öğrencinin babasının bu ilişkiden haberdar olması ve göz yummasıydı. Baba Mark Creighton, "Arkamdan yapacaklarsa, olmasına izin verebilirim" diyerek durumu savundu. Şimdi o da çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Okul yönetimi, öğretmenin 8 Aralık 2023'ten beri görevden uzaklaştırıldığını ve bir daha geri dönmesinin beklenmediğini açıkladı.

Clifton-Carmack, dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve hüküm giyene kadar ev hapsinde tutulacak. Bu, kariyerinin ilk öğretmenlik işiydi ve sadece bir buçuk yıldır çalışıyordu.

Bu olay, okullarda öğrenci-öğretmen ilişkilerinin etik sınırları ve çocukların korunması konusunda ciddi tartışmalara yol açtı.