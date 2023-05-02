ABD'de George Floyd'un ölümüyle ilgili son ceza davası karara bağlandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde orantısız güç kullanarak siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan eski polis memuru Tou Thao, Floyd'un öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulundu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 2020'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sebebiyle öldürülmesiyle ilgili son ceza davası karara bağlandı. Orantısız güç kullanarak Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan eski polis memuru Tou Thao, Floyd'un öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulundu.

Jüri tarafından yargılanma hakkından feragat eden Thao, Hennepin İlçe Bölge Yargıcı Peter Cahill tarafından yargılandı. Cahill, Thao hakkında 177 sayfalık karar yayınladı. Thao hakkında eyalet düzeyindeki yargılamada verilecek olan hapis cezasının 7 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

Federal yargılamada 3,5 yıl hapis cezası verilmişti

Floyd'un ölümüyle ilgili şubat ayında federal düzeyde yapılan yargılamada, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan Thao 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Thao, Floyd'un ölümüne aktif olarak katılmak için bilinçli bir karar verdi"

Ocak ayında hakime sunulan yazılı savunmalarda, savcılar, Thao'nun, Floyd'un gözaltına alındığı sırada meslektaşlarının kullandığı yöntemin ölümcül risklerini bildiğini öne sürmüş, Thao'nun gerekirse müdahale etme ve tıbbi yardım sağlama görevi olduğunu aktarmıştı. Savcılar, "Thao, Floyd'un hayatının yavaş yavaş tükendiğini görebiliyordu. Yine de Thao, Floyd'un ölümüne aktif olarak katılmak için bilinçli bir karar verdi" demişti.

"Diğer memurların Floyd'u izlediğini varsaydı"

Thao'nun avukatları ise, Floyd'un uyuşturucu madde etkisi altına olduğu ve tepkilerinin zayıf olduğunu öne sürmüş, Thao'ya aldığı eğitim sırasında Floyd'a uygulanan gözaltı yönetimin bazı durumlarda uygulanabileceğinin öğretildiğini aktarmıştı. Thao'nun avukatları ayrıca, Thao'nun diğer üç memurun Floyd'un tıbbi ihtiyaçlarının farkında olduğuna inandığını ifade etmiş, "Kalabalık kontrolüyle uğraştığı için kontrolleri kendisi yapmadı. Thao haklı olarak diğer memurların Floyd'u izlediğini varsaydı, çünkü bu onların eğitim ve politika gereği görevleriydi" demişti.

Thao, olay sırasında kalabalığı engellemişti

Floyd'un gözaltı sırasında Chauvin, Floyd'un boynuna dizi ile bastırmış, eski polis memurları J. Alexander Kueng ve Thomas Lane bacaklarını tutmuştu. Thao ise bölgedeki kalabalığı engellemişti.

Floyd'un öldürülmesi

Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde polis memuru Chauvin, 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamıştı. Olay yerindeki görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye polislere durmaları için yalvardığı kaydedilmişti. Hastaneye kaldırılan Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesi hem ülke gündeminde hem de dünyada protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin ise olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış ve hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet suçlamalarıyla eyalet mahkemesi tarafından 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten federal mahkemede suçlu bulunan Keung ve Lane ise sırasıyla 2,5 ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Keung ve Lane eyalet düzeyindeki yargılanmalarında ise haklarındaki "ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etme" suçunu kabul etmişti. Keung, 3,5 yıl, Lane ise 3 yıl hapis cezası almıştı. - MİNNESOTA