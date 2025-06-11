ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı

ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı öğrenildi. ABD'li yetkililer, ABD'nin Katar Büyükelçiliği için ise tahliye emri olmadığı aktarıldı.

İRAN'DAN ABD'YE "VURURUZ" TEHDİDİ

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler çıkmaza girdi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade'nin, ""Eğer nükleer müzakereler sırasında ABD ile bir çatışma yaşanırsa, bölgedeki ABD üslerini vururuz" açıklaması Orta Doğu'da tansiyonu bir anda yükseltti.

ABD, BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDECEK

İran'ın tehdidinin ardından ABD'nin, bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak Büyükelçiliğini tahliye edeceği öğrenildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan Iraklı yetkili, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin bölgesel gerilimlere bağlı muhtemel güvenlik riskleri sebebiyle "kısmi tahliyesinin" kararlaştırıldığını söyledi.

"ORDU HAZIRDA BEKLİYOR"

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat'taki büyükelçilik personeli için uçuş saati belirlemesinin beklendiğini, bunun sivil yollarla halledilmesinin umulduğu ancak yardım gerekmesi durumunda ABD ordusunun hazırda beklediğini bildirdi.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

"ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİĞİ İZLİYORUZ"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Orta Doğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise Bahreyn'de bulunan ABD ordusuna bağlı askerlerin ailelerinin bölgede artan gerilim nedeniyle geçici olarak ülkeden ayrılmasına izin verildiğini iddia etti.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ YOK

Bir başka ABD'li yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ndeki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Katar'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan personel ve aileleri için herhangi bir tahliye emri olmadığını ifade etti.

PEZEŞKİYAN: BİZ ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Öte yandan, söz konusu gelişmelerin yaşandığı saatlerde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ve Avrupa ile nükleer konuda müzakere ettiklerini ancak ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini "zorbalık" olarak niteleyen Pezeşkiyan, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

TRUMP: BUNU SAVAŞMADAN YAPMAK DAHA GÜZEL OLURDU

ABD Başkanı Donald Trump ise New York Post gazetesine verdiği demeçte İran ile nükleer anlaşmaya varılacağı konusunda birkaç ay öncesine göre "daha az emin olduğunu" belirtti. Tahran'ın nükleer anlaşmaya varılmasını "erteliyor gibi göründüğünü" savunan Trump, "Onlara bir şey oldu. Bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya varılmasa dahi "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini" dile getiren Trump, "Ama bunu savaşmadan, insanlar ölmeden yapmak daha güzel olurdu. Bence hata yaparlar ama göreceğiz. Sanırım bunu bize zaman gösterecek." görüşünü paylaştı.

İRAN-ABD NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. ABD ise İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran da "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.