ABB çalışanının eşinden darp iddiası: Beni dövdü, belediye görevlileriyle gelip tehdit etti

Haberler.com / ÖZEL HABER - Kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberleri her gün vicdanlarımızı yaralarken, bir iddia daha ortaya atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Koordinatörü İsmail Söylemez'in eşi Aslıhan Söylemez, kocası tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini öne sürdü.

"DÖVDÜKTEN SONRA BELEDİYE GÖREVLİLERİYLE GELİP BENİ TEHDİT ETTİ"

Kocasından şiddet gördüğünü anlatan Aslıhan Söylemez, öldüresiye darbedildiğini ve sonrasında karşılaştığı zorlukları anlattı. Elinde dayak yediğine dair görüntülerin olduğunu belirten Söylemez, "Eşim beni öldüresiye dövdü. Darbettikten sonra ise belediyeye ait 2 araç 4 güvenlik görevlisi ile gelip beni tehdit etti." dedi.

Aslıhan Söylemez'in darp raporu

"BELEDİYENİN PARKLARINA BİLE ALINMIYORUM"

Parklara bile alınmadığını öne süren Söylemez, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ankara'daki belediye parklarına alınmıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne, özel kaleme, Anfa müdürlerine kadar yazdım durumu. İspatım, dava dilekçelerim, darp görüntülerim ve ceza davam var. Böyle bir belediye çalışanı görmedim. Daha birçok bilgi ve usulsüzlük bilgisine sahibim."

"ANNE BABAMIN KÖYÜNE KADAR GİDİP TEHDİTLERDE BULUNDULAR"

Kendi ailesinin de eşi tarafından rahatsız edildiğini idda eden Aslıhan Söylemez, "Eşimin avukatı benim köyüme kadar geldi. Babam köy muhtarıdır, gelip ona 'Ben hakimim sizi bitireceğim göreceksiniz' gibi tehditlerde bulundular. Annem babam 2 sene önce ağabeyimi kaybetti. Böylesine derin üzüntüleri varken çirkin şeylerle uğraşmalarını istemiyorum. Lütfen sesimi duyun." dedi.

KOCASI, TÜM İDDİALARI YALANLADI

Aslıhan Söylemez'in ardından ulaştığımız İsmail Söylemez, boşanma aşamasında olduğu eşinin parklara alınmadığı iddialarını yalanladı. Karısına şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları da kabul etmediğini belirten Söylemez, kendisinin de darp raporu olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Parklar kamuya açık alanlar, benim Aslıhan hanımın parklara alınmaması yönünde bir talimatım yok. Kendisiyle boşanma aşamasındayız. Benim de darp raporum var. Fotoğraflar kesinlikle benimle alakalı değil. Benim boşanma nedenim zina. Aldatıldım. Kendisinin tek amacı beni işimden etmek. Elimde ses kayıtları var, hepsini de mahkemeye sundum. İddiaların tamamı asılsızdır. Dün uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisi iş yerimi bastı. Polise haber vermek zorunda kaldım. Kendisini iş yerimden polis zoruyla gönderdim."

"SÜREKLİ İFTİRALAR ATIYOR"

Öte yandan İsmail Söylemez'in avukatı ise "Aslıhan hanımın uzaklaştırma kararı var. Konu çok hassas, İsmail Bey'e sürekli iftiralar atıyor. Kadın cinayetlerinin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bu konu, istismar ediliyor. İddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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