Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler

8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti

8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 25 yaşındaki Alican Kızılay, 22 yaşındaki 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

8 aylık hamile eşini, tabancayla başından vurup öldürdü

8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 25 yaşındaki Alican Kızılay, evdeki tabancayla 22 yaşındaki eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

8 aylık hamile eşini, tabancayla başından vurup öldürdü

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Beste Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Kendisine de sıksaymış kısas gerekiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.