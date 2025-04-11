8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 25 yaşındaki Alican Kızılay, 22 yaşındaki 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 25 yaşındaki Alican Kızılay, evdeki tabancayla 22 yaşındaki eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
Beste Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.