78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından aralarında otel sahibinin de olduğu 12 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yangının ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

OTEL SAHİBİ HİÇBİR ÖNLEM ALMAMIŞ

Onlarca insanın hayatını kaybettiği otelin sahibi Halit Ergül ve otel yönetiminin günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi en basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almadığı ortaya çıktı.

KRAL DAİRESİ DE KAÇAK ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre 12 katlı ahşap otelin "kral dairesi" olan son iki katına asansör çıkmazken, kaçak olduğu bilinmesine rağmen işletme ruhsatının neden iptal edilmediği merak konusu olmaya devam ediyor.

YETERLİLİK BELGESİ SORU İŞARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yangın Yönetmeliği'ni 2021 yılında değiştirirken, mevcut binaların yangına uyumlu hale getirilmesi için 2024 yılı sonuna kadar süre verilmesine karşın, otel sahibinin aralık ayının son haftasına kadar kılını bile kıpırdatmadığı, sürenin sonuna doğru yangın yeterlilik belgesi almak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Ancak itfaiyenin 8 maddelik eksiklik listesini yerine getirmekten kaçınan otelin, başka yollarla belgesini yenilediği iddia edildi.

TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

Grand Kartal'ın güvenlik tedbirleri almaması nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, otel yönetiminin sahip olduğu iki otel arasında özel bir tünel yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu tüneller yoğun kar yağışı ve tipi ihtimaline karşı, aynı patrona sahip iki otelin restoranları arasında güvenli bir yoldan gidilmesini sağlıyor.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Grand Kartal'da çıkan yangının ardından, önceki gün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi. Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.