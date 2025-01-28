78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Grand Kartal'ın muhasebecisi Kadir Özdemir, otel ile yangın sistemlerinde 8 kusur tespit edip gizleyen belediye arasındaki iş birliğini anlattı. Kartalkaya'daki faciadan günler önce otelin denetlenmesi için belediyeye başvuran muhasebeci, otelin genel müdürü "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı, yapabiliyorsak denetimi iptal ettirelim" demesi üzerine başvuruyu iptal ettirdi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Otelin muhasebe biriminde yönetici olan Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti.

Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki yangın denetim başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti. Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanmış ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne sunulmuştu. Kadir Özdemir "Bolu Belediyesine yazdığım dilekçeyi ibraz ederken sözlü olarak 'Burası kafe için olacak' dememe rağmen dilekçede bu hususa yer verilmemiş olduğundan, bir süre sonra otele belediyeden görevliler geldi ve bütün otele detaylı inceleme yaptılar. Denetim raporunun olumsuz olduğunu C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın itfaiyeden sorumlu dayı oğlu Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'iptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel Genel Müdür Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı, denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi" ifadesinde bulundu.

Kadir Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

Öte yandan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar da tutuklandı. Tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

Yangında yakınlarını kaybeden aileler dahil bazı telefonları elde ederek "alay içerikli" telefon açan en az üç çocuk Van, İstanbul ve Diyarbakır'da gözaltına alındı.