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76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne neden olan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'den yapılan açıklamada "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşım için "Kepazesiniz, o açıklamayı hemen kaldırın", "Ne yüzsüzsünüz", "Ne çeşit bir rezilsiniz, açıklamaya bak" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türkiye dün en acı günlerinden birini yaşadı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Dün sabah 03:21'de başlayan yangın faciaya dönüştü. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yok oldu. Türkiye, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti.

O OTELDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kaybedilen 76 canla tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Grand Kartal Otel yönetiminden ilk açıklama geldi. Otelin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz" ifadelerine yer verildi.

76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yağmurlama sistemi, itfaiye ring yolu, yangın merdiveni ve yangın alarmı gibi ihmalleri olduğu konuşulan otelden yapılan bu açıklama kısa sürede büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Kepazesiniz, o açıklamayı hemen kaldırın. Bomboş açıklama.
  • O kadar insanın vebaliyle ne yapacaksınız. Bir de bomboş açıklama yapmışsınız.
  • Silin o paylaşımı ve siz bu acıyı paylaşmayın. Hakkınız yok acımıza ortak olmaya.
  • Ne yüzsüzsünüz bir de hikaye atmışsınız
  • Post bile atmayıp, ülkenin milli yas ilan ettiği yerde sadece story ile geçiştirmişsiniz. Dilerim her suistimalinizin hesabını verirsiniz.
  • Bir de hikaye atıyorsunuz yok öyle yok.
  • 76 kişi canından oldu sayenizde. Ne çeşit bir rezilsiniz açıklamaya bak.
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

antalyada teleferik kazasında, beyoğlunda gece kulubü yangınında, boludaki otel yangınında chp li beleidyelrin hiçbiri sorumluluğu üstlenmedi. hatayda chp li bld bşk. depremin ilk anında bld araıcnı apartmanına dayadı, evdeki para kasasını kurtardı. hepsi de kendi belediyelerinin sorumluluğundaydı. ama pamukovada tren kazası oldu hükümet istifa et dediler. ne kadar ilkesiz la bu sol kamalist tayfa

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Haber YorumlarıS Selim:

Fırsatçı klavye kabadayıları işbaşında Otel yönetimi daha ne yazabilirdi acaba Yetkililerde hukuki süreci başlatmış işte Kusuru olanlar iki dünyada da hesap verecek Rabbim vefat edenlere rahmet kalanlara sabır versin

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Camdan uzatılmış olan çarşaf, geceliği 30 bin TL olan otelin yangın merdivenidir.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Aileleri kadar canınız yanamaz söylediğiniz her söz boş acılarına merhem olamaz

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Haber YorumlarıShef :

Bu paylaşımın neresi kötü ? Belli bir zümreyi anlamak mümkün değil. Adamlar ne yazsaydı ?

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Haber YorumlarıMapo 77:

gaz lambasim bu aytinlatiyosunuz

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Lan geri zekalı HAKSIZ MIYIM , o saydıklarının hepsinden TURİZM BAKANLIĞI SORUMLU . Beyinsiz .

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

acının partisi olmaz acıdan rant olmaz nemalanan her kim olursa olsun arkasında durulmaz

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

"haksız mıyım" nikli şahıs sen ilkokul mezunu musun...ne rezil ne cahilce yorumlar yapıyorsun...Otellerin denetimi turizm bakanlığına aittir...Nerde görülmüş otelleri belediyelerin sorumluluğunda oldugu...ne rezil guruhsunuz oğlum siz...O küçük beyninle hala ak trolluk yapıyorsun bu olay üzerinden bile....

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Haber YorumlarıÖmer Güler:

Sadece bu tesis değil tüm oteller özellikle kayak merkezleri kaçak usulsüz denetimsiz yerlerle dolu, 76 kişi can veriyor yüzsüz milyarder sahipleri ve yöneticiler gazel okuyor aklınız nerdeydi kazandığınız haram paraları tesis güvenliğine neden harcamadınız utanmadan açıklama yapıp insanlarla dalga geçiyorsunuz . Sapanca da mantar gibi türeyen tahta , derme çatma bongolovlar , hiçbirinde güvenlik önlemi yok .milleti kazıklamaktan başka amacı olmayan bu tip yapılarda yangın çıksa bölge abd deki yangın gibi bir duruma düşer sıradan hepsi yanar .

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