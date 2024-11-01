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Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı

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Kırıkkale'de yatak ile baza arasına sıkışan 7 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözyaşları içinde dualarla toprağa verilen bebeğin cenazesinde babasının tabutu taşıdığı anlar ise yürekleri dağladı.

Kırıkkale'de yatak ile baza arasına düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf bebek, tabutuna battaniyesi örtülerek dualarla toprağa verildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dün Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta meydana gelen olayda Kübra K., 7 aylık oğlu Yusuf K.'nın yatak ile baza arasında sıkıştığını fark etti. Annenin, bebeğini düştüğü yerden çıkarmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Yusuf bebek, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN TABUTUNU KUCAĞINDA TAŞIDI

Miraç Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yusuf bebeğin tabutuna battaniyesi serildi. Baba Serdar K., oğlunun tabutunu kucağına alarak cenaze aracına götürdü. Yusuf bebek, gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi.

İşte cenaze töreninden kareler;

Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı

Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı

Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı

Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı

Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Bu acının tarifi yok işte. Allah sabırlar versin...Çok zor dayanmak çook.

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