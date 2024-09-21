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6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu

6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
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1951 yılında Kaliforniya'da 6 yaşındayken kaçırılan Luis Armando Albino, 73 yıl sonra ailesine kavuştu. Luis, New York'ta bir çift tarafından evlat edinilerek büyütüldü. Luis'in yeğeni Alida Alequin, DNA testi ve gazete kupürlerini kullanarak amcasını bulmayı başardı. Bu süreçte Adalet Bakanlığı, FBI ve yerel polis de yardımcı oldu. Luis ve 83 yaşındaki abisi Roger 73 yıl sonra buluştu. Bu olay, umudun ve kararlılığın gücünü gösteriyor.

Kaliforniya'nın Oakland şehrinde 1951 yılında yaşanan bir çocuk kaçırma vakası, 73 yıl sonra şaşırtıcı bir şekilde çözüme kavuştu. 6 yaşındayken parktan kaçırılan Luis Armando Albino, şimdi 79 yaşında ve yeğeninin yılmaz çabaları sayesinde ailesine kavuştu.

21 Şubat 1951'de, Luis West Oakland'daki bir parkta 10 yaşındaki abisi Roger ile oynarken, bir kadın tarafından kandırılarak kaçırıldı. Doğu Yakası'na götürülen Luis, New York City'de bir çift tarafından evlat edinilerek büyütüldü.

Luis'in annesi, oğlunu bulma umudunu hiç kaybetmedi, ancak 2005 yılında 92 yaşında hayata veda ederken oğlunun akıbetini öğrenemedi. Yıllar sonra, Luis'in yeğeni Alida Alequin, DNA testi ve gazete kupürlerini kullanarak amcasını bulmayı başardı.

Adalet Bakanlığı, FBI ve yerel polisin yardımıyla Alida, Luis'in izini sürdü. Luis'in hayatı kaçırıldıktan sonra da devam etmişti; itfaiyeci olmuş, Vietnam'da askerlik yapmış, hatta baba ve dede olmuştu.

73 yıl aradan sonra, Luis ve şimdi 83 yaşında olan abisi Roger nihayet buluştu. Ne yazık ki Roger kısa süre sonra kanser nedeniyle hayatını kaybetti, ancak kardeşini görmüş olmanın huzuruyla vefat etti.

Alida, "Büyükannem her zaman onun hayatta olduğuna inandı. Bu umudu mezara kadar götürdü," dedi. "Ailemiz için bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Bu, çok mutlu bir son oldu."

FBI, kayıp kişi davasını kapatmış olsa da, kaçırılma olayını hâlâ soruşturuyor. Luis'in kaçırılma koşulları ve New York'taki yaşamı hakkında hâlâ cevaplanmamış sorular var.

Bu olağanüstü hikâye, umudun ve kararlılığın gücünü gösteriyor. Alida'nın son sözleri diğer ailelere ilham veriyor: "Asla pes etmeyin."

6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu

6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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