5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yaşındaki kızının önünde kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kadın cinayetlerine tepki gösterilirken, aile adalet çağrısı yaptı.

KAYINPEDER MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törende gözyaşları sel olurken, Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar olay anını anlattı. Nar'ın iddiasına göre, Arslan evde kızıyla birlikteyken kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşi eve geldi. Kayınpeder, "Ben halledeceğim" diyerek mutfaktan bıçak aldı ve genç kadına saldırdı.

"BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ"

Nar, küçük kızın dehşeti gördüğünü belirterek "Kardeşimin kızı, 'Babam tuttu, dedem de annemi kesti. Annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm' dedi. Bütün bunlar 5 yaşındaki çocuğun gözleri önünde oldu" dedi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Yaprak Nar, ailenin cinayetten kısa süre önce boşanma ve nafaka konularını görüştüğünü belirterek, "Tamam, nafaka da vermeyin, herkes yoluna baksın dedik. Ama onlar kabul etmesine rağmen sonrasında eve gidip kardeşimi öldürdüler. Böyle bir şey kabul edilemez. Adalet istiyoruz" dedi.

CENAZEDE TEPKİLER

Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşındı. Törende kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar atıldı. Aile, cinayete hem kayınpederin hem de boşanma aşamasındaki eşin dahil olduğunu öne sürdü.

KOMŞULAR ŞAŞKIN

Site yöneticisi İhsan Kaplan, olay sırasında duydukları gürültü üzerine aşağı indiklerini ve trajediyi o anda öğrendiklerini söyledi. Kaplan, "Bu zamana kadar aile içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.