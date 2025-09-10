Haberler

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Haber Videosu

Ankara'da kayınpederi tarafından öldürülen Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki kızı, dehşeti gözleriyle gördü. Küçük kız, "Babam tuttu, dedem annemi kesti. Annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm" diyerek yaşananları anlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yaşındaki kızının önünde kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kadın cinayetlerine tepki gösterilirken, aile adalet çağrısı yaptı.

KAYINPEDER MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törende gözyaşları sel olurken, Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar olay anını anlattı. Nar'ın iddiasına göre, Arslan evde kızıyla birlikteyken kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşi eve geldi. Kayınpeder, "Ben halledeceğim" diyerek mutfaktan bıçak aldı ve genç kadına saldırdı.

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

"BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ"

Nar, küçük kızın dehşeti gördüğünü belirterek "Kardeşimin kızı, 'Babam tuttu, dedem de annemi kesti. Annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm' dedi. Bütün bunlar 5 yaşındaki çocuğun gözleri önünde oldu" dedi.

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

"ADALET İSTİYORUZ"

Yaprak Nar, ailenin cinayetten kısa süre önce boşanma ve nafaka konularını görüştüğünü belirterek, "Tamam, nafaka da vermeyin, herkes yoluna baksın dedik. Ama onlar kabul etmesine rağmen sonrasında eve gidip kardeşimi öldürdüler. Böyle bir şey kabul edilemez. Adalet istiyoruz" dedi.

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

CENAZEDE TEPKİLER

Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşındı. Törende kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar atıldı. Aile, cinayete hem kayınpederin hem de boşanma aşamasındaki eşin dahil olduğunu öne sürdü.

KOMŞULAR ŞAŞKIN

Site yöneticisi İhsan Kaplan, olay sırasında duydukları gürültü üzerine aşağı indiklerini ve trajediyi o anda öğrendiklerini söyledi. Kaplan, "Bu zamana kadar aile içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.