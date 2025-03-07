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5 gündür yanan gazın çevresi betonla kapatıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan ve 5 gündür yanmaya devam eden gazın çevresi, rüzgarın etkisini azaltmak için betonla kapatıldı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

PATLAMAMASI İÇİN TUTUŞTURDULAR

Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

5 gündür yanan gazın çevresi betonla kapatıldı

GAZIN ÇIKTIĞI ALAN BETONLA KAPATILDI

Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı betonla kapattı. Yanmanın kontrollü şekilde sürdüğü bölgede ekiplerin bekleyişi devam ediyor.

5 gündür yanan gazın çevresi betonla kapatıldı

5 gündür yanan gazın çevresi betonla kapatıldı

5 gündür yanan gazın çevresi betonla kapatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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