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5 arkadaşın can verdiği korkunç kazadan geriye, otomobilden düşen son fotoğrafları kaldı

3. Sayfa Haberleri

Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan geriye, arkadaşların yemekte çekildiği son fotoğraf kaldı.

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

5 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

GERİDE SON FOTOĞRAFLARI KALDI

Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise yürek yaktı. Kazadan geriye, otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları son fotoğrafı kaldı.

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Esenler 3. Sayfa Güncel Haberler

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