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4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Arama çalışmaları sürerken yeni kamera görüntüleri geldi

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Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için kamu kuruluşları ve gönüllerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En son tren rayları üzerinde görülen kayıp Nazlı'nın evinden uzaklaştığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kamu kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma derneklerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

4 Yaşındaki Kayıp Nazlı Şeşen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

BARAJIN SUYU KESİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı.

4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Arama çalışmaları sürerken yeni kamera görüntüleri geldi

Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeği ve Komando Asayiş Timlerinin de katıldığı çalışmalara bugün Ankara ve Aydın'dan gelecek uzman ekiplerinde destek vereceği öğrenildi.

4 Yaşındaki Kayıp Nazlı Şeşen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son görüntülerinde tren rayının üzerinde yürüdüğü ve derenin üstünden geçen demir yolu köprüsünde durakladığı görülen kayıp Nazlı'ya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. 4 yaşlındaki Nazlı'nın koşarak tren raylarına doğru ilerlediği anlara ait görüntülerde, O'nu gören ve ekiplere yön tarifi yapan son görü tanıklarının boş araziden demiryoluna doğru ilerlediği anlar yer aldı.

4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Arama çalışmaları sürerken yeni kamera görüntüleri geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBlackened:

4 yaşında çocuk yalnız başına nasıl sokağa salınır? Herkes anne baba olmasın ya olmasın!!!

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Allah aileye sabırlar versin

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

insan 4 yaşında çocuğu başıboş kapıda bırakır mı ortalık kötü ya

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Ailenin suçu kamu kuruluşların ne işi var polis onu arıyor karda kışda bu kız sokakta ne işi var

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Haber YorumlarıCarsambali:

4 yasindaki cocugun sokakta tek basina ne isi var ya..Hic mi akillanmiyorsunuz..Sahip cikmayacagiz cocugu yapmak zorunda degilsiniz..Azicik keyfiniz bozulmasin diye kucucuk bebegi sokaga birakirsaniz sonucuna katlanirsiniz..Hic burda vicdan kelimesini duymak istemiyorum..Suclu ailesi..!

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Haber YorumlarıAyse Zorlu:

canim benim

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