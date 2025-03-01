4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Arama çalışmaları sürerken yeni kamera görüntüleri geldi

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kamu kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma derneklerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

BARAJIN SUYU KESİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı.

Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeği ve Komando Asayiş Timlerinin de katıldığı çalışmalara bugün Ankara ve Aydın'dan gelecek uzman ekiplerinde destek vereceği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son görüntülerinde tren rayının üzerinde yürüdüğü ve derenin üstünden geçen demir yolu köprüsünde durakladığı görülen kayıp Nazlı'ya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. 4 yaşlındaki Nazlı'nın koşarak tren raylarına doğru ilerlediği anlara ait görüntülerde, O'nu gören ve ekiplere yön tarifi yapan son görü tanıklarının boş araziden demiryoluna doğru ilerlediği anlar yer aldı.