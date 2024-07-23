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4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Adana'da anne, baba ve 2 evlatlarının can verdiği kazada, aracın Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü anlar anbean kameraya yansıdı.

Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 21 Temmuz günü Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Otomobilin köprüden düştüğü anlar anbean kameralara yansıdı.

4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

CANSIZ BEDENLERİ ART ARDA BULUNDU

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşıldı. 25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan İlçesinde Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Baraj Gölü Çatalan Köprüsü Çukurova Adana Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

CAN Işık:

beyaz aracın arkasından sollamaya çıkıyor iyi bakarsanız gri araç daha sola kaçıp büyük ihtimalle korna çalıyor oda panik yapıyor malesef

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