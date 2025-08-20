Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabı kapatılırken, erişim engeli getirilen kişiler arasında 4 milyon takipçili fenomen Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç da yer aldı. Bu kişilerin profillerine giren takipçileri "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla kararlı bir mücadele sürdüren Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği ifade edildi. Hesabı kapatılan isimlerin kimler olduğu merak edilirken fenomen Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve Mert Sarıç'ın da listede olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Fenomenlerin milyonlarca takipçili hesaplarına girenler " Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı bugün yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere ilişkin bir kararı duyurdu. 30 hesaba erişim engeli getirildiği ifade edilen bakanlık açıklamasının tamamı şu şekilde; "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

"DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

30 İSMİN KİMLER OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Bakanlığın kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hesabı kapatılan 30 ismin kimler olduğu ise merak konusu oldu.

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplarMurat Övüç.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN HESABI KAPATILDI

Listedeki isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç'ün yer aldığı kısa sürede ortaya çıktı. Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabına girenler "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplarYouTuber Mert Sarıç.

ARİF KOCABIYIK VE MERT SARIÇ DA LİSTEDE

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık'ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç'ın 1 milyon takipçili hesaplarının da söz konusu soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan profilde yapılan açıklamada yasal talebin BTK'dan geldiği ifade edildi.

30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (39)

Haber YorumlarıIdris Baba:

Allah o 4 milyon kişiye akıl fikir versin..

Yorum Beğen566
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurhan Korkmaz:

koyun her yerde koyundur...

yanıt52
yanıt3
Haber YorumlarıAli Demir :

O 4 milyonun hepsi akplidir

yanıt20
yanıt52
Haber YorumlarıÇöpler ile bitki toprağı NASIL yapabilirim:

Acaba 4 milyon takipçi arasında .. çöpler ile bedavaya bitki toprağı .. yapmasını .. bilen insanlar varmıymış. İşte o PARA dır.

yanıt8
yanıt4
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

arkadaş ülke homofobik ama gel gör ki bu homoyu da 4 milyon insan takip ediyor. ne perhiz ne lahana turşusu

Yorum Beğen444
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Ülken gizli homo olabilir.

yanıt13
yanıt7
Haber YorumlarıTolgahan Dans Gurubu:

sanat güneşi Zeki Müren, divası Bülent Ersoy, kuşum Aydın’ları, Fatih Ürek’leri ve niceleri ile yetişmiş ülke mi homofobik?

yanıt24
yanıt3
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bir insanoğlu bu karakteri neden takip eder, ilginç

Yorum Beğen348
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Ne kadar homo seven varmış ülkede bunu öğrendik.

Yorum Beğen273
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlperen Güneş:

Dünyamıza insanlığa hatta tüm,canlılara zerre kadar faydası olmayan bilakis gençlere çocuklara kötü örnek olan kolay para kazanmak uğruna ahlakından vazgeçen ve buna milyonlarca insanı heveslendiren saçma sapan işsiz gereksiz sosyal medya zımbırtıları.

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
