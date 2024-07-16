3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi

Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, ev sahibiyle davalık oldu. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın bilinmeyen detaylarını anlattı.

EV SAHİBİNİN "EVDEN ÇIKIN" UYARISINA KARŞI ÇIKTILAR

Alço'nun 2016 yılından beri oturduğu Kağıthane'deki evin yeni sahibi, eve taşınacağını belirterek ailenin daireden taşınmasını istedi. Ev sahibi, evden çıkmayan Alço çiftine noter onaylı ihtar gönderdi. Alço çifti ise evden taşınmayı reddedince ev sahibi de dava açtı.

BURCU ALÇO: EVDE KENDİSİ OTURMAK İSTEDİ AMA 2 YIL DAHA OTURMA HAKKIMIZ VAR

Kağıthane'deki evde 3 bin 500 TL kira verdikleri ileri sürülen Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün basında çıkan haberlerin aslı böyle değil. Yani susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor. Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş. Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var evden niye çıkalım? 'Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim' dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı.

"3-4 KAT KİRA ARTIŞI YAPALIM DEDİK AMA KONTRATI KABUL ETMEDİ"

"Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var. Biz kendimize göre kira artırım bedeli olarak evden çık-çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik. İlk başta 'Kira artıralım' dememize rağmen neredeyse ödediğimiz tutarın 3-4 katı 'Kontrat yapmam' dedi. E bu iş nasıl olacak? Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi... Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...'