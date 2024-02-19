Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e saldırdı

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Osmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle evlendi. Bu mutlu günde, nikah şahitlerinden Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucularına saldırdı. Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Berna Sultan Osmanoğlu, hayatını Yiğit Onur Kaya ile birleştirdi.Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik etti. Halil Konakçı'da törende yer alan isimler arasındaydı. Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın mikrofonu eline alarak yaptığı konuşma düğün merasiminin önüne geçti.

Yılmaz, "Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz." sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

O sözlerin edildiği sırada Mehmet Fatih Çıtak'ın yanında bulunan İlber Ortaylı'nın beden dili dikkatlerden kaçmadı.

DÜĞÜN TÖRENİ KONUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Törenin konukları arasında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imam Halil Konakçı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Pazan, Star gazetesi köşe yazarı Nuh Albayrak, TV program yapımcı ve sunucusu Pelin Çift, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, TV programcısı ve yazar Mustafa Armağan, tarihçi yazar Şafak Tunç, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da yer aldı.

"SÜRÜLMEYİ HAK ETTİKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞLER"

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ün soyuna dil uzattığı sözlerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özdağ, "Şevki Yılmaz, Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM'ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir. Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler."