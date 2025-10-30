Haberler

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı

İngiltere'de "Galericiler Kralı" olarak tanınan milyoner Richard Scott'ın ölümü sonrası başlayan miras davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, 19 çocuk babası Scott'ın çocuklarının itirazını reddetti. Böylece 43 milyon sterlinlik servet, yıllar önce çiftliğinde temizlikçi olarak çalışırken tanıştığı ve 2016'da evlendiği eşi Jennifer Scott'a kaldı.

  • İngiltere'de Richard Scott'ın 43 milyon sterlinlik serveti, mahkeme kararıyla eşi Jennifer Scott'a kaldı.
  • Richard Scott, 2016'da temizlikçi olarak çalışan Jennifer ile evlendikten sonra vasiyetini değiştirerek tüm mülkünü ona devretti.
  • Mahkeme, Scott'ın oğlunun demans iddiasına rağmen vasiyetin geçerli olduğuna hükmetti.

İngiltere'de "Galericiler Kralı" olarak tanınan iş insanı Richard Scott'ın mirasıyla ilgili süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. Londra Yüksek Mahkemesi, Scott'ın çocuklarının açtığı davayı reddederek, 43 milyon sterlinlik servetin temizlikçiyken evlendiği eşi Jennifer Scott'a kalmasına karar verdi.

VASİYETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Richard Scott, Cheshire bölgesindeki çiftliğinde kurduğu ikinci el otomobil pazarıyla büyük bir servet edinmişti. 19 çocuk babası olan Scott, 1994 yılında çiftliğinde temizlikçi olarak çalışan Jennifer ile tanıştı. Aralarındaki ilişki yıllar içinde ilerledi ve 2016'da evlilikle taçlandı.

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldıRichard Scott

Evliliğin ardından Scott, vasiyetnamesini yenileyerek tüm mülkünü ve çiftliğini Jennifer'a devretti. Bu karar, özellikle "ailenin gözdesi" olarak anılan en büyük oğlu Adam Scott'ı miras dışı bıraktı.

OĞLUNUN İTİRAZI SONUÇSUZ KALDI

Babasının 2018'de 81 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Adam Scott, vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, babasının o dönemde demans hastalığı nedeniyle akli melekelerini yitirdiğini ve kararlarını sağlıklı biçimde veremediğini iddia etti.

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldıAdam Scott

Ancak Yüksek Mahkeme, iki ayrı vasiyetin de geçerli olduğuna hükmetti. Yargıç, Scott'ın hastalığına rağmen kararlarını bilinçli biçimde verdiğini, oğlunu mirastan çıkarmasının 'kendi iradesiyle alınmış kişisel bir karar' olduğunu belirtti.

43 MİLYON STERLİNLİK MİRAS EŞİNE GEÇTİ

Mahkeme kararının ardından Jennifer Scott, 43 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,6 milyar TL) mirasın tek hakimi oldu. Böylece, yıllar önce temizlikçi olarak girdiği çiftlikte, bugün İngiltere'nin en dikkat çekici hikayelerinden birinin kahramanı haline geldi.

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldıJennifer Scott

