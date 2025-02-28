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18 yaşındaki anne, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü

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Paris'te bir otel odasından atıldığı iddia edilen yeni doğan bir bebek hayatını kaybetti. Olayın, ABD'li 18 yaşındaki bir turistin -muhtemelen bebeğin annesi olduğu düşünülen kişinin- yaptığı iddia ediliyor. Görgü tanıkları, genç kadının, ikinci katta bulunan kaldığı otel odasından çocuğu attığına dair çığlıklar duydu ve hızla yetkililere haber verdi.

Paris'te yeni doğan bir bebek, ABD'li 18 yaşındaki bir turistin -muhtemelen bebeğin annesi olduğu düşünülen kişinin- otel odası penceresinden attığı iddiasıyla hayatını kaybetti, soruşturma devam ediyor.

Görgü tanıkları, bu sabah saat 06.00 civarında, şehrin 20. bölgesindeki rue des Réglises caddesinde bulunan Ibis-style otelinin dışında yaşanan korkunç olayı bildirdi. Genç kadının, ikinci katta bulunan kaldığı otel odasından çocuğu attığı düşünülüyor.

Görgü tanıkları tarafından çığlıklar duyuldu ve hızla yetkililere haber verildi, bu da acil durum ekiplerinin olay yerine koşmasına yol açtı. Bebek, 19. bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı, ancak Le Parisien'e göre, çocuk ne yazık ki yaralanmalar sonucu hayatını kaybetti.

Diğer ABD'li öğrencilerle birlikte eğitim gezisinde olan iddia edilen anne de hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, bebeğin "göbek bağı" hâlâ bağlıyken pencereden atıldığını iddia ediyor.

Polis kaynağının açıkladığına göre, Paris savcılığı "15 yaşından küçük bir çocuğun öldürülmesi" ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine bir hakim ve Paris adli polisinin küçükleri koruma tugayından (BPM) görevliler geldi.

Savcılar tarafından "Avrupa'da seyahat eden genç yetişkinler grubunun bir parçası" olarak tanımlanan genç kadın, yakın zamanda doğum yaptıktan sonra ameliyat için hastaneye kaldırıldı. Paris savcılığı şu açıklamayı yaptı: "Ayrıca olay yerinde gözaltına alındı. Hamileliğin inkârı ihtimali değerlendiriliyor."

Savcılık ayrıca ekledi: "Soruşturma devam ediyor ve bu trajedinin kesin koşulları henüz belirlenmedi... Hamileliğin inkârı durumu ile karşı karşıya olup olmadığımızı henüz bilmiyoruz."

18 yaşındaki anne, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü

18 yaşındaki anne, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü

18 yaşındaki anne, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü

18 yaşındaki anne, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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