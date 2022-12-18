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Babasını uyuduğu anda göğsünden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'de dün evinde uyuduğu sırada 17 yaşındaki kızı B.P. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen 50 yaşındaki Erdinç Pehlivan toprağa verildi. 17 yaşındaki B.P. ise Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde dün sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı olan B.P., annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesinde oturan babası Erdinç Pehlivan'ın evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan'ı göğsünden bıçakladı.

Babasını uyuduğu anda göğsünden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezini arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan'ın öldüğünü tespit etti.

Babasını uyuduğu sırada göğsünden bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P. Savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babasını uyuduğu sırada göğsünden bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

Evinde uyuduğu sırada 17 yaşındaki kızı B.P. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan, Şehitler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Erdinç Pehlivan'ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi'ne ait şirkette çalıştığı öğrenildi.

Babasını uyuduğu sırada göğsünden bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Baba 3. Sayfa Haberler

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