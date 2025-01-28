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Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

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Adana'da bir kebapçıya gerçekleştirilen silahlı saldırının altından iki çete arasındaki nüfuz savaşı çıktı. Şehmus Yılmaz isimli kişinin, motosikletli saldırgan tarafından öldürülmesi olayını soruşturan ekipler, 16 yaşındaki şüpheliyi Mersin'de saklandığı depoda yakaladı.

Adana'da kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.

Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, 10 Aralık 2024'te kimliği belirsiz motosikletli kişi tarafından tabancayla ateş açılması sonucu Şehmus Yılmaz'ın (32) yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

ALTINDAN ÇETE SAVAŞI ÇIKTI

Cinayet masası ekipleri, Yılmaz'ın husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştirenin 16 yaşındaki E.M. olduğunu tespit etti. Mersin'e kaçtığı belirlenen E.M, Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'nde saklandığı depoya yapılan baskınla yakalandı.

Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

TETİKÇİ CİNAYET PARASINI ALAMAMIŞ

Cinayeti para karşılığında işlediği ve anlaştığı parayı alamadığı öne sürülen zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis ekipleri, E.M.'yi azmettirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

NE OLMUŞTU?

İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya 10 Aralık 2024'te motosikletli bir kişi tarafından ateş açılması sonucu iş yeri çalışanı Şehmus Yılmaz boynundan vurularak ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamamıştı.

Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

Kaynak: AA-DHA-İHA

Adana'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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