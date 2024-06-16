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15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

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İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski sevgilisi olan 15 yaşındaki bir çocuk tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını söylediği ve kız çocuğunun cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı belirlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü. Yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EVE DÖNDÜĞÜNDE KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, beraberindeki eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile babası İ.U.Ç.'nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

120'YE YAKIN BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp'in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.'nin, Çetinalp'in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

umut mergen:

sevgili olduğün ve evleneceğin kisiyi iyi sececen sonunda böyle şeyler oluyor hep

7
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Ali SÖNMEZ:

Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız 15 yaşındaki çocuğun sevgilisi olmaz

1
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