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15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Gaziosmanpaşa'da meydana gelen bir trafik kazasında 15 yaşındaki Asel K., su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti. Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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