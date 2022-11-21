15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye siper oldu
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Şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne, İETT otobüsü siper oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan rüzgar nedeniyle bir motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çekti.
İETT ŞOFÖRÜ SİPER OLDU
Motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgardan etkilendiğini gören İETT şoförü otobüsle, motosiklet sürücüsüne siper oldu. O anlar arkada seyir halinde olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşte o ana ilişkin kareler;
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa