15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede ilçenin birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı, bazı işyerlerini sel suları bastı, bir noktada ise istina duvarı çöktü.

Alanya'da gece boyunca etkisini sürdüren yağışın ardından sabah saatlerinde selin bıraktığı tahribatın görüntüleri ortaya çıktı. Özellikle Galip Dere Plajı'nda, aşırı yağışla birlikte denizden taşınan çok miktarda çöp ve atık kıyıya vurdu. Ekipler, bölgede temizlik çalışmalarını sürdürürken, gece boyunca su basan noktaları tahliye edilmeye çalışıldı.

ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Yağışın en yoğun olduğu öğle saatlerinde ilçe merkezinde birçok araç sele kapılarak yollarda ilerleyemedi. Sürücüler ve vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı.Özellikle kot seviyesi düşük olan dükkanlara hızla dolan yağmur suları, esnafı zor durumda bıraktı. Vatandaşlar, dükkanlarındaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yağışın etkisiyle bir bölgede istinat duvarı çökerek çevrede tehlike oluşturdu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Aşırı yağışın ardından bazı araçlar su içinde kaldı. Vatandaşlar sabah saatlerinde yağışın ardından araçları kendileri temizlemek zorunda kaldı. ASAT ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak, taşkın yaşanan sokaklardaki suları tahliye etmek için sabaha kadar çalıştı.

"OTELLERİN ALTI HEP SU DOLDU"

Alanya'da 15 yıldır böyle bir yağışın olmadığını söyleyen Tahsin Kibar "Öğleden sonra 1-2 saat yağdı Dağlardaki sular şehir merkezine indi. Otellerin altı hep su doldu. 15 yıldır Alanya'dayım daha ilk kez böyle bir şey gördüm. Daha önceki yağışlarda bu şekilde görmemiştim " dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Selden dolayı aracının sular içinde kaldığını söyleyen bir vatandaş " Selde bu hale geldik. Alt yapı yok, giderler tıkandı. Akşam saat 10: 00'a kadar bu araç suyun içinde gömüldü. Şuan yetkililerden yardım bekliyoruz. Araç su bataklık içerisinde. Dünya burayı biliyor. Alanya'nın son hali bu işte' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
