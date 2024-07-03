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1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de tedbir alan polis ekiplerine karşı taşlı ve sopalı saldırı düzenleyen 8'i tutuklu 12 şüphelinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme savunmaları alınan 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde polis ekiplerine karşı saldırıda bulunan kişilerin davası bugün başladı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8 tutuklu sanık getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"SARAÇHANEDEKİ GENİŞ KATILIMLI KİTLESEL EYLEME KATILDIK"

Sanık Fatmanur Uğur savunmasında, "Anayasal hakkımızı kullanmak için 1 Mayıs kutlamak için Saraçhaneye gittik. Taksim'in yasak olmadığına dair anayasal hak var. Saraçhanedeki geniş katılımlı kitlesel eyleme katıldık. Çok temel bir hak için oradaydık. Ben Küçükçekmece'deki evimden gidene kadar en ufak yasak ibaresiyle karşılaşmadım. Marmaray'dan indiğimde polis barikatından aranarak geçtik. Sürece uygun şekilde katıldık. Alana girdikten sonra farklı bir güzergah vardı. DİSK temsilcileri görüşecek dendi. Özgür Özel bile oradaydı. Sembolik bile olsa Taksim'e çıkılma ihtimali vardı. Tam arada kaldık. Alerjik astımım var arkada kalmaya çalıştım. Biber gazı atılacağını anladık. Bir arkadaşın gözüne plastik mermi gelmiş görme kaybı var. Kendimi korumaya çalışarak arkaya kaçtım. Hukuksuz şekilde tutuklu olduğumu düşünüyorum. Bizim devam eden bir hayatımız var. Dükkanımı iki aydır açamıyorum. Evimizden alındık. Süreç bizim açımızdan mağduriyetler doğuruyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

"KALKANA TUTUNMUŞ OLABİLİRİM AMA KESİNLİKLE ZARAR VERME KASTIM YOKTU"

Sanık Ahmet Özgür Erdoğan, "İddianamede yasaklı yürüyüş ifadesi yer almakta. Ben alana metro vasıtasıyla ulaştım ve alana polis noktasındaki aramadan geçerek girdik. Bu sırada yasaklı olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. Ben hiçbir şekilde polis memuruna taş veya sopa fırlatmadım. Alanda çok kısa süreliğine arbede yaşandı. Bende ön tarafta kitlenin arasında kaldım. Kalkana tutunmuş olabilirim ama kesinlikle zarar verme kastım yoktu. Kalabalığa dağılma yönünde anons yapıldığı yazıyor, ben herhangi bir anons duymadım kaldı ki yapılsa da kalabalıkta duymamış olabilirim" diye konuştu.

"BAŞIMA 15 DİKİŞ ATILDI"

Olay günü görevli polis memuru Hediye Ö. ifadesinde, "Başıma 15 dikiş atıldı. Unutkanlık sürecim oldu. Kişisel bakımımı yerine getiremedim. Orada görevimiz neyse onu yapıyorduk. Yüzümde de hala dikiş izlerini taşıyorum, kaşım kasılıyor. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Diğer müşteki polis memurları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye kararı verildi

8 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme tutuklu bulunan 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınanlardan 8'i tutuklu 12 şüpheli yer alıyor. Hazırlanan iddianamede, 12 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Kemik kırığı oluşacak nitelikte kasten yaralama" suçlarından, ayrı ayrı toplamda 3'er yıl 8'er aydan, 15'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Haberler.com / Fatih Kayalı - 3.Sayfa

1 Mayıs Olayları İstanbul 1 Mayıs Taksim Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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