3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir? Türkçülük Günü Sözleri İlk kez 1945 yılında Tophane'deki Askeri Cezaevinde mahkumlar tarafından kutlanan 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü anlam ve önemi, tarihi, Türkçülük Günü sözleri hakkında bilgi haberimizde…

Siyasetin önde gelen23 isminin 7 Eylül-29 Mart 1945 tarihine kadar Irkçılık-Turancılık suçlamasıyla yargılandığı dava ile başlayan 3 Mayıs Türkçülük Günü, her yıl bayram havasında geçiyor. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü tarihi nedir? Türkçülük Günü nedir? İşte ayrıntılar…

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren, Türk siyasetinin önde gelen 23 isminin Irkçılık-Turancılık suçlamasıyla yargılandığı süreçtir.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ TARİHİ

Davanın ortaya çıkışı, 3 Mayıs 1944 tarihli Hüseyin Nihal Atsız -Sabahattin Ali duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayışı''nı anmak amacıyla, 3 Mayıs 1945'de Tophane Askerî hapishanesinde 10 mahkûmun bir araya gelerek kutlanmasıyla başladı. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almasına neden oldu.

Hapishane önünde toplananların yargılanması sonucunda; Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal çeşitli cezalara çarptırıldı. Sabahattin Ali tarafından Atsız mahkemeye verilir. 26 Nisan 1944'te Ankara'da başlayan ilk mahkeme 3 Mayıs 1944'e ertelenir. Tarihte 3 Mayıs Olayları adıyla anılan olaylar Nihal Atsız'ın, adına açılan dava için Ankara'ya geldiği sırada başladı. 3 Mayıs'ta toplanarak eylemler yapan gençler tutuklanır. Nihal Atsız da aynı gün duruşmanın ardından gözaltına alındı.

Türkçülük Günü ilk kez 1945 yılında Tophane'deki Askeri Cezaevinde tutuklu olan bir grup tarafından düzenlenen bir toplantı ile başladı. Sonraki yıllarda coşkulu bir bayram şeklinde kutlanır oldu.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ

3 Mayıs kendi milli kültürümüzü çağdaş gelişmelerle yeniden yoğurma hareketidir.

Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

İnsanlık aleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülkücüsü demektir.

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır."

"Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür."

"İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir."

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir."(Mustafa Kemal Atatürk)

"Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır."(Alparslan Türkeş)