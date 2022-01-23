3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler - Haberler
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3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 yolcu ise yaralandı. Olay yerinden gelen görüntülerde, ekiplerin karla mücadele ederek yaralıları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Saat 09.00 sıralarında Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü Reşadiye mevkiinde sürücünün yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 15 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

3 kişinin can verdiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler

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Kuzey Marmara otoyolu, Otobüs Kazası, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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