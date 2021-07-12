3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
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3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi

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Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığı söyledikten sonra bir anda gündeme oturan Aygün Aydın, uzaklaştırma kararına uymamasının ardından hakkında zorlama hapis kararı çıkartan Sabancı'ya sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün" diyerek küfürler yağdırdı.

Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra bir anda magazin basının gündemine oturan Aygün Aydın, daha sonra Instagram hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşarak, "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.

AÇIKLAMALARA DEVAM EDİNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Aydın'ın Hakan Sabancı hakkındaki açıklamalara devam etmesinin ardından mahkemeye başvuran Hakan Sabancı, genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayan ve açıklamalara devam eden Aydın, bu sefer 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırıldı.

3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın'dan yine gündem yaratacak bir paylaşım geldi. Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'ya yüklenerek, "Sen beni nasıl o katillerin, böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"DUYGULARIMLA OYNAYIP BENİ HAMİLE BIRAKTIN"

Aydın paylaşımının devamında, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Hangi yüzle kadın haklarını savunacaksın. Daha kendi çocuğuna sahip çıkmamış adam, elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına sığınacaktır" sözlerini kullandı.

3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Aydın, ilk paylaşımının arkasından bir paylaşımda daha bulunarak, Hakan Sabancı'dan nefret ettiğini söyledi. Aydın, "Ben ne kadar salak bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Haberi olsa, asla böyle bir şeye müsaade etmezdi, kesin ailesinden biri yaptırıyor diye düşündüm. Sana toz kondurmadım. Oysaki ne kadar aptalmışım, senden nefret ediyorum" dedi.

3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi

DİLAN SAKAR İLE TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan Hakan Sabancı, aşk yaşadığı Dilan Sakar ile Ege tatiline devam ediyor. İkilinin Ege tatilinde arkadaşlarıyla verdiği poz, basına yansımıştı.

İşte Aygün Aydın'ın paylaşımları:

3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
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3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi - Haberler Magazin
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