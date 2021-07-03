3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
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3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti

3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, milli park ilan edilen 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağlarındaki buzullara giden sanatçı Sedat Anar, dinleyenlerine santur ve erbane ziyafeti çekti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, milli park ilan edilen 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağlarındaki buzullara giden sanatçı Sedat Anar, dinleyenlerine santur ve erbane ziyafeti çekti.

Cumhurbaşkanı tarafından milli park ilan edilen Cilo ve Sat Dağlarında 4 mevsimin yaşanması, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Yüksekova Kaymakamlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle hazırlanan program çerçevesinde Cilo ve Sat dağlarında bulunan buzullarda sanatçı Sedat Anar tarafından müzik dinletisi sunuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, amaçlarının bölgeyi tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Bölgenin ne kadar güvenli ve ne kadar güzel olduğu noktasında algıları yenilememiz geriyor. Ülkemizin nadir santuri sanatçılarından Sedat Anar, burada konser verdi. Biz özellikle kendisinden rica ettik. Bu bölgeyi görünür kılmak adına santurun o güzel sedasıyla, bütün Türkiye'ye bu bölgeyi farklı bir noktadan gösterelim istedik. Burası yakın zamanda inşallah milli parkın aktif hale gelmesiyle beraber ülkemizin nadir bölgelerden birisi olarak hizmete açılacak. Vatandaşlarımız buranın güzelliklerini 3 bin 400 rakımda Türkiye'nin en güzel göllerini temaşa edebilecekler. İnanıyorum ki Cilo Sat Gölleri, Türkiye'nin yeni turizm destinasyonları içerisinde yerini alacaktır. Bu noktada bütün vatandaşlarımıza bu bölgeyi görmelerini gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Yüksekova inşallah turizmin merkezi olacak" dedi.

Yüksekova'da uzun zamandır konser vermek istediğini söyleyen sanatçı Sedat Anar ise "Burası muhteşem bir doğaya sahip. Burada santur ve erbane çalmak beni ayrıca mutlu etti. İnşallah böyle aktivitelerin devamı gelir. Burası doğa harikası. Başka müzisyenlerin de burada sazlarıyla bir şeyler icra etmesini çok isterim. Santur, İran klasik müziğinde de çok çalınan bir çalgı. Bir yanımız İran, bir yanımız Irak. İki ülkede de kullanılan bir çalgı olduğu için burada çalmak beni mutlu etti. Bu bölge, her yanıyla turizmin merkezi olmalı "ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti
3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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