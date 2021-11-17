Son dakika haber: 3 AYLIK BEBEĞİNİN CENAZESİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞINA BOĞULDU

ANTALYA (DHA) - Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak Serik ilçesine götürülen 3 aylık Elif Ada Topçu'nun cenazesi, Merkez Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına Elif bebeğin annesi Beyza Nur Erol, anneanne Aysun Erol, dede Abdullah Erol, dayısı ve mezarlıkta görevli belediye çalışanları katıldı. Cenaze namazının ardından Beyza Nur Erol, bebeğinin kefene sarılı cansız bedenini musalla taşındaki tabuttan çıkarıp, kucağında mezara taşıdı.

'ANNEM SENİ VERMEYECEĞİM'

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Beyza Nur Erol, "Annem seni vermeyeceğim. Çocuğumu istiyorum" diyerek, ağladı. Mezarlık yolunda bebeğini gömmek istemediğini belirterek, göz yaşı döken anneyi, babası Abdullah Erol ikna eti. Abdullah Erol, kızını, "Allah'ın huzurunda yolcu edeceğiz yapma böyle" sözleriyle teskin etmeye çalıştı. Bebeğinin cansız bedenine sarılarak yürüyen Beyza Nur Erol, cenazeyi kimseye vermek istemedi. Erol, defin işlemleri için bebeğini mezar başında görevlilere teslim etti. Mezarın başında bekleyen Beyza Nur Erol, defin işlemleri sonrası dua edip, annesinin yardımıyla yürüyerek mezarlıktan ayrıldı.