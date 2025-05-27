29 MAYIS NE GÜNÜ: 29 Mayıs'ta ne oldu? 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 29 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 29 Mayıs tarihinde neler oldu? 29 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? 29 Mayıs ne günü, resmi tatil mi? İşte, 29 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

29 MAYIS NE GÜNÜ?

29 Mayıs, Türkiye ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan bir gündür. Bu tarih, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiği gün olarak kabul edilir. Fatih Sultan Mehmed önderliğinde gerçekleştirilen fetih, 53 gün süren kuşatmanın ardından gerçekleşmiş ve Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmiştir.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi

29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin ele geçirilmesinden ibaret olmayıp, aynı zamanda Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başladığı tarih olarak da kabul edilmektedir. Bu olay, dünya tarihindeki dönüm noktalarından biri olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde de büyük rol oynamıştır.

Her yıl 29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olarak kutlanmakta ve Türkiye genelinde çeşitli törenler, anma etkinlikleri ve kültürel programlarla anılmaktadır.

29 MAYIS TARİHİNDE NE OLDU?

1453 - Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul'un Fethi, Orta Çağ'ın sonudur.

1807 - Kabakçı Mustafa ayaklanmasında, isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

1848 - Wisconsin, 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

1867 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

1913 - Igor Stravinsky'nin Le Sacre du Printemps (Bahar Ayini) adlı balesi ilk kez Paris'te sahnelendi.

29 Mayıs tarihinde ne oldu

1914 - Kanada yolcu gemisi "RMS Empress of Ireland", Saint Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 yolcu boğularak öldü.

1927 - Ankara-Kayseri Demiryolu, İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936 - Türk bayrağı hakkında kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937 - Türkiye ile Fransa arasında "Sancak"ın (Hatay) "Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye - Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma" ve "Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.

1939 - CHP 5. Kurultayı Ankara'da toplandı.

1942 - Adolf Hitler, Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in tavsiyesiyle, işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti.

1953 - Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli şerpa Tenzing Norgay, Everest'e çıkan ilk insanlar oldu.

1954 - Bilderberg Toplantıları'nın ilki yapıldı.

1958 - Sovyetler Birliği'nde Sınır Askeri Günü kutlanmaya başlandı. Günümüzde Rusya, Belarus, Ukrayna, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerde hâlen kutlanmaktadır.

1963 - Pakistan'ın doğusunda çıkan kasırgada 10 bin kişi öldü.

29 Mayıs'ta ne oldu

1968 - Mayıs ayaklanması sürüyor. Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısına uyan yüz binlerce işçi Paris sokaklarına döküldü.

1971 - Prof. Sadun Aren, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Fakir Baykurt ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Behice Boran tutuklandı.

1974 - Deniz Kuvvetlerine ait Çandarlı harita gemisi, savaş gemileri eşliğinde Ege Denizi'nde petrol arama araştırması yapmak üzere Beykoz'dan hareket etti.

1977 - CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada, bir silahtan çıkan mermi, CHP'li Mehmet İsvan'ın yaralanmasına yol açtı. Merminin, bir polis memurunun ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı.

1979 - Rodezya'nın ilk siyah Başbakanı Abel Muzorewa göreve başladı.

1980 - Çorum Olayları: MHP'liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesini Çorum'da protesto ettiler. Olaylar, 2 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen, aralıklarla 6 Temmuz'a kadar sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 8 Temmuz'da Çorum'a geldi. Olaylar yatıştıktan sonra kentin değişik yerlerinde 48 ceset bulundu.

29 Mayıs ne günü

1985 - İstanbul Boğazı'nda ikinci boğaz köprüsünün ( Fatih Sultan Mehmet ) temeli atıldı.

1985 - Heysel Faciası: Şampiyon Kulüpler Kupası finali için Liverpool - Juventus maçının yapıldığı Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda 39 kişi öldü, 350 kişi de yaralandı.

1988 - İstanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamlandı.

1990 - Sovyetler Birliği'nde, radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Yüksek Sovyeti Başkanlığına seçildi.

1993 - Solingen Faciası: Almanya'nın Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı bir evin kundaklanması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

2005 - Susurluk davası sırasında açığa alınan eski polis memurlarından Oğuz Yorulmaz, Bursa'da bir barda öldürüldü.

2010 - 55. Eurovision Şarkı Yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Kazanan, 246 puanla Lena Meyer-Landrut'un Satellite şarkısıyla katıldığı Almanya oldu.